Folgen der starken Gewitter: Über 1300 Personen waren im Prättigau ohne Strom

In der Nacht auf den Mittwoch kam es im Prättigau zu mehreren Stromausfällen. Dies teilte Repower am Mittwoch in einer Mitteilung mit.

Kürzere und längere Stromunterbrüche in mehreren Gemeinden

In Lunden, Buchen, Jenaz und Furna fiel die Stromversorgung gegen 21 Uhr wegen eines Blitzschlags bei 1230 Personen für 54 Minuten aus. Rund zehn Minuten später fiel in Fideris für 450 Anschüsse der Strom wegen eines umgestürzten Baums für sechs Minuten aus.

Am Mitttwochmorgen kam es auch noch in Schuders zu einem längeren Stromunterbruch, bei welchem rund 50 Personen für drei Stunden ohne Strom auskommen mussten.

