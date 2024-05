Chaffeur verliess das Fahrzeug und stellte es am Strassenrand ab

Aufgrund einer technischen Ursache geriet ein landwirtschaftliches Transportfahrzeug beim Hämmerliberg oberhalb von Bilten am Samsatagmorgen gegen 7.20 Uhr in Brand. Der Chauffeur konnte das Fahrzeug am Strassenrand abstellen und es verlassen, wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Nieder-Oberurnen/Bilten und Reichenburg konnten den Vollbrand rasch unter Kontrolle bringen. Es wurde niemand verletzt. Am Transportfahrzeug entstand Totalschaden. Von Feuerwehr und Polizei standen rund 35 Personen im Einsatz. (red)