Kollision führt zu Sachschaden auf der Sandstrasse in Glarus

Ein 34-jähriger Lenker eines Autos fuhr am Freitagabend um 17.30 Uhr auf der Bankstrasse in Richtung Sandstrasse. Wie die Glarner Polizei mitteilt, fuhr gleichzeitig eine 54-jährige Autofahrerin auf der Sandstrasse in den Kreuzungsbereich der Bankstrasse ein. In der Folge kam es zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei Sachschaden entstand. Verletzt wurde niemand. (red)