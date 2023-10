Auffahrunfall auf der Masanserstrasse in Chur

In einer Medienmitteilung der Stadtpolizei Chur heisst es, dass es Dienstagnacht auf der Masanserstrasse zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Fahrzeugen gekommen ist. Zwei Lenker seien mit ihren Personenwagen hintereinander über die Masanserstrasse stadteinwärts gefahren. «Höhe Kreuzgasse prallte der nachfolgende Personenwagen aus noch nicht restlos geklärten Gründen auf das vordere Fahrzeug auf», heisst es in der Mitteilung weiter. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden und eines davon wurde abgeschleppt. «Die beiden Fahrzeuglenker begaben sich im Anschluss selbstständig zur Kontrolle ins Kantonsspital Graubünden», so die Mitteilung. Der genaue Unfallhergang wird abgeklärt. (red)