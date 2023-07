Erheblicher Sachschaden bei Auffahrunfall auf der A3 in Bilten

Eine 48-jährige Lenkerin eines Personenwagens war auf der Autobahn A3 in Fahrtrichtung Zürich auf der Überholspur bei hohem Verkehrsaufkommen unterwegs, heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Glarus. Aufgrund des stockenden Verkehrs bei Bilten sei der automatische Bremsassistent ihres Autos ausgelöst worden. Das habe der 42-jährige Lenker des nachfolgenden Personenwagens zu spät bemerkt, worauf es zu einer Auffahrkollision gekommen sei. Beim Unfall wurde gemäss Mitteilung niemand verletzt. Dennoch sei an den beteiligten Fahrzeugen ein erheblicher Sachschaden entstanden. (red)