Zizers: Auto kollidiert mit Lastwagen

Die Kantonspolizei Graubünden schreibt in einer Medienmitteilung, dass es am Freitagnachmittag gegen 15.15 Uhr auf der Tardisstrasse in Zizers zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen gekommen ist. Ein 55-jähriger Lieferwagenfahrer fuhr vom Industriegebiet Landquart in Richtung Autobahnanschluss Landquart, als gleichzeitig ein 75-Jähriger mit seinem Auto von einem Firmenareal in die Tardisstrasse einbog.

«Dabei übersah dieser den Lieferwagen und es kam zu einer Kollision, wobei der Lieferwagen auf die Seite kippte», heisst es in der Mitteilung weiter. Bei diesem Verkehrsunfall sei der Lieferwagenlenker leicht und die 79-jährige Beifahrerin vom Personenwagen unbestimmt verletzt worden. Beide wurden mit der Rettung Chur ins Kantonsspital nach Chur überführt. (red)