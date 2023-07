82 km/h in Tempo-30-Zone in Davos: Insassen versuchten zu flüchten

Die Kantonspolizei schreibt in einer Medienmitteilung, dass am Donnerstagmittag in einer Tempo-30-Zone auf der Mattastrasse in Davos Dorf ein Auto mit einer Geschwindigkeit von 82 km/h netto vom Messgerät erfasst worden sei. Kurz nach 17 Uhr habe eine Patrouille der Kantonspolizei das Auto von Davos in Richtung Klosters fahrend festgestellt. Als die Patrouille versucht habe, das Fahrzeug anzuhalten sowie dessen Insassen zu überprüfen, habe der Lenker stark beschleunigt, um sich der Kontrolle zu entziehen. Während der anschliessenden Nachfahrt verschwand er gemäss Mitteilung aus dem Blickfeld der Polizeipatrouille und beging mehrere Verkehrswiderhandlungen.