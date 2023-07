Wegen Ausflugsverkehr: Im Glarnerland war jedes fünfte Auto zu schnell unterwegs

Am Wochenende von Freitag, 7. bis Sonntag, 9. Juli führte die Kantonspolizei Glarus während rund 18 Stunden Geschwindigkeitskontrollen durch, schreibt sie in einer Medienmitteilung. Dabei seien auf dem ganzen Kantonsgebiet innerorts und ausserorts Messungen durchgeführt worden. Von insgesamt 6202 kontrollierten Fahrzeugen (Autos und Töffs) seien bei 1249 Verstösse registriert worden, so die Kantonspolizei weiter. Das entspreche einer Quote von rund 20 Prozent.