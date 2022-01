Bio-Grischun-Publikumspreis 2022

Mit dem Bio-Grischun-Preis werden jedes Jahr Personen oder Institutionen ausgezeichnet, die sich durch ihr Engagement und ihre ausserordentlichen Leistungen für die Entwicklung des biologischen Landbaus in Graubünden verdient gemacht haben.

Ihr Wirken kann sowohl im Einsatz zur Verbreitung des biologischen Landbaus im Allgemeinen liegen als auch in herausragenden fachlichen Leistungen in Anbautechnik, Zucht, Grundlagenforschung, in der Entwicklung von Bioprodukten oder deren Vermarktung.

Neben dem Bio-Grischun-Preis wird in diesem Jahr zum zweiten Mal ein Publikumspreis vergeben. Dafür zählt untenstehendes Voting. Hier könnt ihr den Sieger mitbestimmen. Einfach auf euren Favoriten klicken und anschliessend auf «Abstimmen» drücken.