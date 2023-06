Italien trauert um Silvio Berlusconi: Die italienische Obsession

Silvio Berlusconi ist am Montagvormittag um 9.30 Uhr verstorben. Am Freitag war er – einmal mehr – in das Mailänder Krankenhaus San Raffaele eingeliefert worden. Berlusconi litt seit Längerem unter einer Leukämie. Nach der Todesnachricht sendeten die italienischen TV-Stationen Nachrufe und Würdigungen in einer Endlos-Schleife – das Land schien stillzustehen. Das mag erstaunen, denn in letzter Zeit war es um den 86-jährigen Mailänder ruhiger geworden: In der Regierung von Giorgia Meloni hatte Berlusconi nur noch die zweite Geige gespielt.