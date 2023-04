Todestag von Paula Roth jährt sich zum 35. Mal

Die Menschen liebten oder hassten sie - ein Dazwischen gab es nicht. Paula Roth, die als Hexe verschriene und heute mystifizierte Frau, führte zwischen 1965 und 1988 das Gasthaus «Bellaluna» im Albulatal. Die kleine Wirtin aus dem Kanton Thurgau sorgte im sonst so beschaulichen und ruhigen Tal immer wieder für Aufsehen. Die schillernde Persönlichkeit hielt die Einheimischen zum Narren, feierte ausgelassene Feste und versorgte Kranke mit Wundermitteln. Aber sie war auch oft alleine. Spielte auf ihrem Harmonium, malte Traumbilder, nahm ihre Lebensgeschichte auf Tonbänder auf und wenn sie mal nicht mit den Gästen beschäftigt war, schenkte sie ihre volle Aufmerksamkeit ihren Tieren.

Viele Gäste fanden eine Heimat bei ihr. Von Politikerinnen, über Büezer bis hin zu einer Sekte. Ihre ungewohnte Lebensart und ihr ganzes Wesen faszinierten die Menschen. Sie traute den Banken nicht und bewahrte ihr Geld in ihrem Haus auf. Was ihr wohl zum Verhängnis wurde. Denn am 18. April 1988 machten sich drei Männer die einsame Lage der «Bellaluna» zunutze und brachen in das Gasthaus ein. Die zum Zeitpunkt des Vorfalls 70-Jährige stellte sich einem der Diebe und wurde mit mehreren Messerstichen tödlich verletzt. Die schreckliche Tat und der darauffolgende Gerichtsprozess sorgten national für grosses Aufsehen.

Pünktlich zum Todestag haben die Kollegen von Radio Südostschweiz den Raubmord an Paula Roth in fünf Episoden aufgearbeitet: