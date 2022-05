Bald ist wieder Badi-Zeit: Grosse Auswahl in Graubünden

Wer sich statt im Freibad lieber in einem Badesee abkühlt, findet ebenfalls zahlreiche Möglichkeiten im Kanton. Auf der von Graubünden Ferien zusammengestellten Übersicht über die zehn schönsten Badeseen Graubündens sind einige aufgelistet: Der Crestasee und der Caumasee in Flims, der Lai Barnagn in Savognin, der Lag da Claus in Sedrun, der Heidsee, der Canovasee in Paspels, der Lej da Staz in St. Moritz, der Lai da Padnal in Ftan, der Schwarzsee in Davos und der Lej Nair in Silvaplana-Champfèr.

Habt ihr noch einen Badi-Tipp für uns? Lasst ihn uns auf online@suedostschweiz.ch zukommen und wir ergänzen die Liste.