Trotz Schneemangel: Die Skischule Lenzerheide ist mit der Saison zufrieden

von Flurin Grass, Benjamin Repolusk und Nicole Nett

In der Skischule Lenzerheide geht es momentan ruhig zu und her. Ein paar einheimische Kinder schlittern über die Skipisten. Das war über die Festtage anders, wie Dominick Büchler, Geschäftsführer der Schweizer Schneesportschule Lenzerheide, zufrieden sagt: «Über die Weihnachts- und Neujahrstage ist es im Skigebiet Lenzerheide gut gelaufen.» Zu 90 Prozent seien Familien aus der Schweiz angereist. Erfreulich sei auch, dass nach der Coronapandemie nun wieder Touristen aus dem Ausland anzutreffen seien. In zwei Wochen stehen bereits in den ersten Regionen Sportferien an. Danach würde erstmals ausgewertet, wie gut die Wintersaison bis dahin gelaufen sei.



