Zweiter Tag des Bündner Sports

Seit der Gründung 1972 entwickelte sich J+S zum grössten Sportförderprogramm des Bundes und zählt heute über 600'000 aktive Kinder und Jugendliche. Feiern Sie am Tag des Bündner Sports den 50. Geburtstag von Jugend+Sport. Die Bündner Vereine, welche ein Teil von J+S sind, vermitteln in Graubünden über 22'000 Kindern und Jugendlichen die Freude an Sport und Bewegung. Ohne dieses Engagement wäre J+S nicht was es heute ist.