Zweite Boosterimpfung für über 80-Jährige ist nun möglich

Stand heute sollen sich im Herbst sämtliche Personen über 16 Jahre ein viertes Mal impfen lassen. Die Impfempfehlung richtet sich prioritär an besonders gefährdete Personen. Für dreifach geimpfte Personen zwischen 16 und 64 Jahren ohne Risikofaktoren ist das Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs in diesem Herbst gering. Als besonders gefährdet gelten Personen über 65 Jahre und solche mit erhöhtem Gesundheitsrisiko. Begründet wird die Empfehlung mit den im Herbst voraussichtlich steigenden Covid-Fallzahlen. Bis im Herbst nimmt laut BAG zudem die generelle Immunisierung der Bevölkerung und damit auch der Schutz vor schweren Erkrankungen ab. Das Risiko für die Bevölkerung und die Belastung des Gesundheitssystems würden somit im Herbst und Winter am höchsten sein. Voraussichtlich im Herbst stehen angepasste Impfstoffe zur Verfügung.