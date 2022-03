Zwei Jahre Pandemie – Zwei Jahre Erfahrungen

Welche Erfahrungen haben die Fachleute, Spezialistinnen und Spezialisten am Kantonsspital Graubünden (KSGR) in den vergangenen zwei Jahren mit dem Coronavirus gemacht? Zwei von Ihnen berichten Anfang April in einem öffentlichen Vortrag darüber.

Im Dezember 2019 tritt in der chinesischen Stadt Wuhan erstmals eine neue Lungenerkrankung, verursacht durch ein bisher unbekanntes Virus, auf. China ergreift erste Massnahmen und riegelt die Stadt ab. Bald wird klar, dass die Erkrankung und das Virus nicht in China bleiben werden. Im Januar ruft die WHO die internationale Gesundheitsnotlage aus und Anfang Februar erhält das Virus den Namen COVID-19. Ende Februar taucht in der Schweiz der erste Fall von COVID-19 auf. Als einer der ersten Grossanlässe wird der Engadin Ski Marathon abgesagt. Seit gut zwei Jahren bestimmt COVID- 19, beziehungsweise SARS-CoV-2, den Alltag in der Schweiz. Unerwartet wurden Politik, Bevölkerung und Gesundheitswesen von einem Virus überrascht, zu dem es keine oder kaum Informationen gab. Durch die geografische Lage war insbesondere auch der Kanton Graubünden im schweizweiten Vergleich früh und intensiv von der ersten Pandemiewelle betroffen und musste sich darauf einstellen, der Herausforderung entgegenzutreten.

Neue Herausforderungen …

Auch die Mitarbeitenden des Kantonsspitals Graubünden sahen sich plötzlich mit einer neuen ansteckenden Krankheit konfrontiert, über die weltweit sehr wenig bekannt war. Im Laufe der verschiedenen Pandemiewellen kamen immer wieder neue Aspekte und offene Fragen im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 auf, die bis heute rasches Reagieren und grosse Flexibilität aller Mitarbeitenden des Gesundheitswesens erfordern.

… und zwei Jahre angesammelter Erfahrungen

In den Bereichen Epidemiologie und Übertragungswege von SARS-CoV-2 sowie über die Therapie von Patientinnen und Patienten mit COVID-19 haben die Expertinnen und Experten am Kantonsspital Graubünden in den vergangenen zwei sehr intensiven Jahren viele Erfahrungen gemacht und daraus gelernt. Dies erlaubt es ihnen, die Behandlungsoptionen für betroffene Patientinnen und Patienten sowohl während der akuten COVID- 19-Erkrankung als auch im Falle von Long COVID laufend zu optimieren. Wobei täglich neue Erkenntnisse und Herausforderungen auftreten.

Experten für Epidemiologie, Hygiene und Corona-Spätfolgen

Hände waschen und Abstand halten – bereits zu Beginn der Pandemie galt die strikte Einhaltung der Hygienemassnahmen als einfachster und effektivster Schutz vor einer Ansteckung mit COVID- 19. PD Dr. med. Alexia Cusini ist Leitende Ärztin Infektiologie und Spitalhygiene am Kantonsspital Graubünden. Entsprechend gefragt war und ist die Expertise von Dr. Cusini, wenn es darum geht, Infektionswege zu unterbrechen und die richtigen Massnahmen zu ergreifen, um die Übertragungen des Virus aufzuhalten.

Dr. med. Gregory Fretz leitet die Poliklinik am Kantonsspital Graubünden, wo bereits früh auch die Long-Covid-Sprechstunde angeboten wurde. Er hat sich bereits früh in der Pandemie mit dem Thema Long Covid beschäftigt. Nach den ersten überstandenen Corona-Infektionen begannen die Meldungen über längerfristige Beschwerden genesener Personen. Fretz gilt heute schweizweit als Experte für die längerfristigen Beschwerden nach einer Coronaerkrankung.

Lehren und weiteres Vorgehen

Im Vortrag berichten die beiden, wie sie seit Beginn der Pandemie den verschiedensten Herausforderungen begegnet sind, zusammen mit anderen Fachleuten aus dem ganzen Spital hygienische Schutzmassnahmen für die Sicherheit der Mitarbeitenden sowie Patientinnen und Patienten im Spital umgesetzt haben und die Behandlung von betroffenen COVID- 19-Patientinnen und -Patienten im stationären Setting, aber auch in der ambulanten Long-COVID-Sprechstunde sicherstellen.