Zwei Hanfpflanzer schlittern ins illegale Geschäft

Eigentlich haben sie 2017 zusammen eine Firma gegründet, um legalen CBD-Hanf anzubauen, und dann in Näfels Räume in einem Industrieareal gemietet. Doch von den neuen gesetzlichen Möglichkeiten versprachen sie sich offenbar zu viel, es liess sich mit dem CBD-Gras kaum Geld verdienen. So stiegen die beiden im Frühjahr 2019 um und kauften laut Anklage der Staatsanwaltschaft in Österreich Hanfpflanzen, die THC-haltige Blüten und damit Marihuana abgeben würden.