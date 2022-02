Zum Jahresbeginn: Bündner Wohnungen sind etwas billiger

In der Schweiz sind die Mieten für die am Markt angebotenen Wohnungen zu Beginn des neuen Jahres leicht gestiegen. Der von der Internetplattform Homegate.ch am Dienstag publizierte Angebotsmietindex nahm im Januar um 0,26 Prozent oder 0,3 Stellen auf 116,7 Punkte zu. Im gesamten letzten Jahr hatte er um 1 Prozent zugelegt.