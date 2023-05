Meine Landsgemeinde lebt von Gegensätzen

Es regnet in Strömen, als ich mich um neun Uhr zu Fuss von der von der Redaktion aus zu meiner ersten Landsgemeinde aufmache. Den Massen hinterher folge ich dem Duft von gebrannten Mandeln und Frauen, die fein herausgeputzt mit ihren teuren Stilettos durch den Regen waten. Es könnte im ersten Moment kurioser nicht sein, während ich versuche, politische Partizipation und gebrannte Mandeln miteinander in Einklang zu bringen. Ich bleibe an der Strasse gegenüber der Kantonalbank stehen, reihe mich in die Menschenmenge ein und warte.