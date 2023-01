Menschliches und soziales Engagement gewürdigt

«Brigitte Balzer-Brunold erhält den 'Schparz'-Orden, weil sie sich mit Begeisterung für das Theater, die Kultur und Gastronomie einsetzt», schreiben die Veranstalter. Insbesondere überzeuge sie mit ihrem grossen menschlichen und sozialen Engagement.

Balzer-Brunold ist mit ihrem Kulturbüro auf Administrationen und Produktionsleitungen im Kulturbereich spezialisiert. Seit 1989 habe sie verschiedene Projekte im Gastro- und Kulturbereich realisiert. 1989 war sie Mitbegründerin der Genossenschaft City in Chur, im Jahr 2000 des Gast- und Kulturhauses «Marsöl» in Chur, wo sie seither die Pension leitet. Sie war Co-Gründerin des Alpodrom Theaters (1992 bis 2006), Erfinderin von Alpodroms Music Hall und leitete die «Palace»-Bar in Chur. 1998 erhielt sie mit Mathias Balzer den Förderpreis des Kantons Graubünden, 2000 den Anerkennungspreis der Stadt Chur. Seit 2011 ist sie Vorstandsmitglied bei Junges Theater Graubünden, das 2016 den Schweizer Theaterpreis erhielt. Brigitte Balzer ist erst die sechste Frau, an welche der «Schparz»-Orden verliehen wird.