Internationaler Museumstag: Jetzt euer Wissen über Segantini und Co. testen

Bereits zum 46. Mal wird am 21. Mai der internationale Museumstag gefeiert, um die Bedeutung von Museen und deren Rolle in unserer Gesellschaft zu würdigen. Der diesjährige Museumstag findet unter dem Motto «Happy museums: Nachhaltigkeit und Wohlbefinden» statt.

Alleine in der Schweiz beteiligen sich über 200 Museen an dem Aktionstag mit speziellen Veranstaltungen. Interessierte erhalten so die Möglichkeit, die Kulturorte einmal von einer anderen Seite kennenzulernen.

Damit ihr bei eurem Museumsbesuch mit ganz viel Wissen punkten könnt, haben wir für ein Museumsquiz vorbereitet. Bereit? Dann testet jetzt euer Wissen rund um die Welt der Museen.