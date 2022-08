Zu Fuss unterwegs entlang der Via Grimm 

Vom 4. Mai bis 7. Juli 1902 wanderte ein junger Buchdruckergeselle von Graz (Österreich) nach Triest (Italien) und Gorizia (Italien) und legte dabei 425 Kilometer in 21 Tage zurück. In Gorizia arbeitete er während eines Monats in einer Druckerei. Danach wanderte er via Pustertal, Südtirol, Ofenpass und Julier wieder 700 Kilometer zurück an seinen Geburtsort Wald im Kanton Zürich. Seine Reiseerinnerungen schrieb er in einem Notizbuch, das er in Graz gekauft hatte. Robert Grimm hiess der junge Mann.