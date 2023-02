Die Engadinertracht – weit mehr als nur ein roter Rock

Scharlachrot ist der Rock der Engadinertracht und somit ein Hingucker auf jedem Fest. Die Engadinertracht wird im Oberengadin heute vor allem an der Schlitteda und an Chalandamarz getragen. Im Unterengadin tragen die Mädchen und Frauen «il custüm» ebenfalls für Brauchtümer, in Ardez beispielsweise am Ball der Babania, in Ftan am Festumzug Schüschaiver, und in Scuol, Ftan und Zernez tragen die Mädchen die Engadinertracht zur Konfirmation. «La schocca cotschna» ist eng mit dem Volk und dem Tal verbunden.