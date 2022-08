«Zu Beginn sind die Fetzen geflogen»

Seit zehn Jahren gibt es das Bahnmuseum in Bergün. Seit der Eröffnung im Jahr 2012 fanden rund 200 000 Besucherinnen und Besucher ihren Weg in das Museum im Herzen Graubündens. Das Jubiläum feiert die Rhätische Bahn (RhB) an diesem Wochenende mit einer Vielzahl von Attraktionen unter dem Titel «Das Bahntal Albula in Feierlaune». Auf dem Programm stehen unter anderem musikalische Aktivitäten und Fachvorträge. Daneben besteht für das Publikum die Möglichkeit einer historischen Fahrt in einem Dampfzug von Bergün nach Alvaneu.

Ein steiniger Weg

Die Idee, ein Bahnmuseum zu errichten, entstand daraus, dass das Zeughaus in Bergün leer stand und man es mit etwas Sinnvollem füllen wollte. Der Weg zum Museum, wie man es heute kennt, war kein einfacher, wie Reto Crameri, Stiftungsratspräsident des Bahnmuseums Albula, im Gespräch mit TV Südostschweiz verriet. «Besonders ganz zu Beginn sind ordentlich die Fetzen geflogen. Die Vorstellungen davon, wie genau das Bahnmuseum aufgegleist werden sollte, waren sehr verschieden.» Auch finanziell sei man sich nicht immer einig gewesen, so Crameri.

Es geht weiter

Abgeschlossen ist die Entwicklung auch nach zehn Jahren nicht. So soll eine 1500 Quadratmeter grosse Gartenbahn realisiert werden. Ausserdem besteht neu auch die Möglichkeit, die renovierte, ehemalige Stationsvorsteher-Wohnung in Alvaneu für «Ferien im Baudenkmal» zu mieten.