Zielquote 50:50 auch in der Politik

Ebenfalls am 8. März, um 17.45 Uhr, referiert die feministische Theologin Ina Praetorius in der Postremise zum Thema der Gleichberechtigung in der Care-Arbeit. So ungleich wie politische Macht und Geld zwischen den Geschlechtern verteilt seien, so ungleich sei auch die Care-Wirtschaft verteilt, einfach andersrum. Frauen leisteten zwei Drittel der unbezahlten Arbeit und verausgabten sich bei der Sorge für die Gesellschaft. Um dann mit einer doppelt so hohen Wahrscheinlichkeit wie Männer in der Altersarmut zu landen. Es brauche auch 50:50 bei der Care-Arbeit.