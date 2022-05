Zecken fühlen sich immer wohler in Graubünden

von Manuela Meuli und Elea Bank

Im Wald und im hohen Gras am Waldrand fühlen sich Zecken so richtig wohl. Doch sie breiten sich immer mehr aus, wie der Zeckenforscher und Vizepräsident der Liga für Zeckenkranke Schweiz, Werner Tischhauser, bestätigt: «Mit höheren Durchschnittstemperaturen steigt auch das mögliche Verbreitungsareal der Zecken in höhere Lagen.» Besonders in diesen Lagen wachsen die Waldränder oft in Weiden hinein, wodurch die Waldfläche zunimmt. Solche landschaftlichen Veränderungen sind in der ganzen Schweiz zu beobachten. Zecken ernähren sich nicht nur von uns Menschen. Ein wichtiger Faktor sind ausserdem die Wildtiere, von denen es genug im Wald hat.