Pumptracks: Ein Spielplatz für alle Sportbegeisterten auf Rädern

Im Kanton Graubünden sind Pumptracks mittlerweile weit verbreitet. Nicht zuletzt, weil das Gesundheitsamt Graubünden mit seiner Initiative «Bisch fit?» die Finanzierung von Pumptracks mit bis zu 100’000 Franken unterstützt. So wurden allein im Jahr 2022 zwei Pumptracks in Igis und Maienfeld eröffnet. Der Pumptrack in Maienfeld entstand auf Initiative von vier Buben, die fleissig Unterschriften dafür gesammelt haben.