So entsorgt ihr eure Weihnachtsbäume richtig

Es gibt gewisse Regeln, wie man einen Christbaum oder Adventskranz idealerweise entsorgt – der Umwelt zuliebe. Unbehandelte Weihnachtsbäume oder Adventskränze können der ordentlichen Grünabfuhr mitgegeben werden. In Chur gibt es beispielsweise eine «Multisammelstelle», an welcher ebenfalls entsorgt werden kann. Die kompostierbaren Abfälle gelangen nach der Aufbereitung wieder in den Kreislauf der Natur. In gewissen Regionen gibt es eine sogenannte «Spezialsammeltour», bei welchem die Weihnachtsbäume und Adventskränze kostenlos mitgenommen werden. Behandelte Weihnachtsbäume hingegen müssen zum Beispiel mit dem Hauskehricht entsorgt werden, da diese nicht kompostierbar sind.