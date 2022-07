Wolfspaar bei San Bernardino hat Nachwuchs

In der oberen Mesolcina lebt ein neues Wolfsrudel. Das schreibt das kantonale Amt für Jagd und Fischerei am Dienstag auf seiner Website. Bereits im vergangenen Jahr wurden gemäss Jagdamt in dieser Region Jungwölfe von einer Fotofalle geblitzt. Das neue Rudel hat sich somit heuer bereits zum zweiten Mal fortgepflanzt. Es wird fortan als Moesolarudel bezeichnet.

Vom diesjährigen Wurf konnten bislang vier Welpen beobachtet werden. «Es ist nicht auszuschliessen», dass noch weitere Welpen zum diesjährigen Wurf gehören», schreibt das Jagdamt. Gesichtet wurden die Jungtiere am vergangenen Montag zwischen Mesocco und San Bernardino. Die Gemeinden und Tourismusorganisationen wurden über die Beobachtung informiert. «Grundsätzlich ist die Situation nicht als gefährlich einzustufen»; so das Jagdamt.