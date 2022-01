Woher kommt das «Januarloch»?

«Frohes Neujahr!», «Danke, ebenso. Bist du gut gerutscht?», «Ja, nun stecke ich halt ein bisschen im Januarloch.» Solche Konversationen kennen wir alle. Wir alle haben bereits einmal im vermeintlichen Januarloch gesteckt. Doch es zeigt sich – nicht alle Menschen verstehen unter dem Begriff Januarloch dasselbe. Einigen sagt der Begriff sogar überhaupt nichts, er wird nämlich vorwiegend in der Schweiz und in Österreich benutzt. Hierzulande steht der Januar einerseits für Verzicht, zum Beispiel auf Alkohol oder Fleisch. Dies wird vor allem in den sozialen Netzwerken unter den Begriffen «Veganuary» oder «Dry January» zelebriert. Der Januar ist meist aber auch der Monat, in welchem das Geld eher knapp ist. Die Werbeindustrie setzt genau auf Letzteres und wirbt mit lockenden Rabatten. Oft wird der Begriff aber auch mit einem anhaltenden Stimmungstief gleichgesetzt. Doch woher kommt der Ausdruck Januarloch ursprünglich?