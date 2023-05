Chur und Ilanz/Glion starten in die Marktsaison

Speziell an diesem Wochenende: In beiden Städten finden an diesem Samstag auch Flohmärkte statt. In Chur ist das der Gänggali-Markt auf dem Arcas ab halb 8 Uhr, in Ilanz/Glion der Flohmarkt Albertushof von 10 bis 16 Uhr. Wer also auf der Suche nach frischen Lebensmitteln und der einen oder anderen Trouvaille ist, kommt in Ilanz/Glion und Chur voll auf seine Kosten. (dje)