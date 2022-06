Wo ist die versteckte Höhlenburg?

Wer mit der Bahn in Richtung Disentis fährt, sieht sie vielleicht hoch oben in der Felswand bei der Station Waltensburg/Vuorz: die Ruine der einstigen Höhlenburg Kropfenstein. Doch wie gelangt man dorthin? Eine Möglichkeit ist die neue Entdeckungstour der Werkstatt Waltensburger Meister für Familien mit Kindern und Jugendliche namens «Die versteckte Burg in Waltensburg/Vuorz». Das Spiel rund ums Mittelalter leitet auf den Weg zur Ruine, wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht, und regt unterwegs dazu an, Natur und Umwelt zu beobachten. Die Tour dauert rund 90 Minuten; Start und Ziel ist der Parkplatz Curtginet beim Hotel «Ucliva». Die Spielanleitung kann im Hotel (Dienstag geschlossen) sowie im Infobüro von Surselva Tourismus in Brigels (Öffnungszeiten beachten) geholt und wieder zurückgebracht werden. Ausserdem gibt es am Schluss laut Mitteilung ein kleines Geschenk für alle Teilnehmenden. Die Entdeckungstour ist kostenlos und benötigt keine Vorkenntnisse.