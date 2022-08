Wo einst das Vieh über den Berg kraxelte

Vor den beiden hängen schätzungsweise 300 Kilogramm Stein in der Luft, fein ausbalanciert, als wäre die Last federleicht. Lukas Suter, Handwerker in der Denkmalpflege, und Steinbildhauer Emmanuel Weber ziehen um. Ein paar Meter nur, aber das macht viel Aufwand mitten in einer abschüssigen Felshalde auf 2550 Metern über Meer. Die Kranvorrichtung mit dem Flaschenzug, unentbehrlich für ihre Arbeit in diesen Augustwochen, muss verschoben werden, einige Meter bergwärts, zum nächsten Sanierungsabschnitt auf der Steintreppe am Pass da la Prasgnola.