Wo der Krieg plötzlich ganz nahe ist

An den Schaufenstern im Erdgeschoss des Stockercenters an der Churer Masanserstrasse kleben noch die grossflächigen Logos eines Discounters. Und auch hinter den Fenstern erinnert einiges ans Warenlagers eines Grossverteilers: Mit Kartons voll beladene Paletten stehen fein säuberlich aufgereiht in der grossen Halle. Diese dient seit einigen Tagen dem Verein Ukraine Hilfe Graubünden als Hauptsitz. Hier werden nicht nur direkt Sachspenden entgegengenommen, sondern hierhin liefern auch die mittlerweile acht regionalen Sammelstellen ihre Hilfsgüter.