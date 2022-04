Wo aus Fantasie Wirklichkeit wird

Das junge Team rund um Gastgeber Memo Coban freut sich, auch dich begrüssen zu dürfen.

Bist du bereit für eine kleine Fantasiereise? Na dann, lehn dich zurück, schliess deine Augen und stell dir Folgendes vor. Du sitzt mit deinen Freunden auf einer grossen, einladenden Terrasse gemütlich in einer der zahlreichen Chillout-Lounges. Die warme Sommerbrise weht dir ins Gesicht und die letzten Abendsonnenstrahlen spiegeln sich in deiner Sonnenbrille. Die Stimmung könnte besser nicht sein, die Gespräche sind ebenso erfrischend wie der kühle Drink in deiner Hand. Auf dem Tisch vor dir liegt eine Auswahl frisch zubereiteter Häppchen. Und diese Aussicht, einfach ein Traum. Ja, besser geht es einfach nicht. Oder doch? Was tun, wenn nicht nur der kleine, sondern auch noch der grosse Hunger kommt? Kein Problem. Dann bestellst du dir einfach einen Teller der hausgemachten Teigwaren, ein auf dem spanischen «Josper»-Holzkohlengrill zubereitetes Tomahawk-Steak, eine leckere Pizza oder sonst etwas von der Speisekarte mit diesen zahlreichen Köstlichkeiten.