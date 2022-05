«Wir wollen mehr Zeit für den einzelnen Patienten»

Ein knappes Dutzend Pflegekräfte hat am Donnerstagabend vor dem Rathaus in Glarus für bessere Arbeitsverhältnisse demonstriert. Dabei spannten die Pflegeleute eine Wäscheleine über den Platz und hängten symbolisch ihre Arbeitskleidung zum Trocknen auf und versahen diese mit verschiedenen Parolen. Mitorganisatorin Corinna Reusser erklärt im Interview, um was es ihnen geht.