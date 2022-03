«Wir sind traurig und stolz zugleich»

von Sara Marti und Nicole Nett

Das Ladencafé «Oba Aba» befindet sich mitten in der Churer Altstadt. Die unverpackten Lebensmittel stehen im Zeichen der Nachhaltigkeit und Umwelt. So werden alle Produkte in mitgebrachte wiederverwendbare Gefässe abgefüllt. Es handelt sich um den ersten Zerowaste-Laden der Südostschweiz. Wir haben darüber berichtet: