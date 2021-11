«Wir sind geblieben, mit Sturheit und einer Mission»

Es ist das Jahr 1981, November. Ein 18 Quadratmeter grosser Raum an der Thusner Neudorfstrasse, an den Wänden so viele Bücher, wie das gerade frisch eröffnete Lokal nur beherbergen kann. Am schmalen Tresen ein Paar Mitte 20, Agnes und Lorenz heissen sie, Quereinsteiger in der Branche, aber mit einer Mission: Das gute Buch, ob Belletristik oder Sachthema, soll auch in Thusis seinen Ladenplatz bekommen. Ein Versuch, gewagt, aber aus Überzeugung.