«Wir müssen diesen Krieg gemeinsam stoppen»

Mit einer Nachricht auf dem Smartphone hat das beschauliche Leben von Tatyana Brutsche ein abruptes Ende genommen. «Der Krieg hat angefangen», haben Freunde aus der Ukraine am 24. Februar geschrieben. «Ich konnte das zunächst nicht glauben, ich war einfach schockiert», erzählt die 50-Jährige. Brutsche stammt aus Konotop, einer Stadt an der nordöstlichen Grenze der Ukraine zu Russland. Der Liebe wegen ist die ausgebildete Sportlehrerin vor 25 Jahren in die Schweiz gezogen. Sie lebt in St. Moritz und arbeitet hier als Skilehrerin.