Wir entwickeln dein Potenzial. Dein Berufseinstieg – persönlich gestaltet und professionell begleitet

Repower legt höchsten Wert auf die Berufsbildung und ist stets auf der Suche nach motivierten Lehrkräften. Nun ist die Phase der Bewerbungen für das Jahr 2023 gestartet. Repower bietet Lehrstellen in vielen verschiedenen Berufen an. Die offenen Lehrstellen sind seit kurzer Zeit online. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Schnuppern, sich bewerben und los geht deine Lehre!

Um die Arbeitswelt kennenzulernen, kannst du ein paar Tage in deinem gewünschten Lehr­beruf schnuppern. Wenn dir die Schnupperlehre gefallen hat, kannst du dich anschliessend für diese Lehrstelle bewerben. Wenn wir von deinen Unterlagen überzeugt sind, laden wir dich zu einem ersten Gespräch mit dem Berufsbildner oder der Berufsbildnerin und der Leiterin Berufsbildung ein. Beim Gespräch erfährst du noch mehr über Repower, das Team und die Lehrstelle. Frag uns, was dich interessiert. Erzähle uns von dir, denn auch wir möchten dich kennenlernen, um einzuschätzen, ob du ins Team passt.

Bewirb dich jetzt unter: www.repower.com/lehrstellen

Unsere Lernenden geben uns Bestnoten

Repower hat auch dieses Jahr die Auszeichnung «Great Start» für Schweizer Lehrbetriebe erhalten. Bei einer im Februar durchgeführten Umfrage unter allen Lernenden von Repower gaben 97 Prozent der Befragten an, dass «Repower insgesamt ein optimaler Betrieb für eine Berufsausbildung ist». Die Geheimnisse unseres Erfolgs sind verschiedene: die Vielfältigkeit der Arbeit, qualifizierte Ausbildner:innen, eine moderne und effiziente Arbeitsumgebung, die Präsenz in fünf Regionen des Kantons und natürlich die vielen Vorteile für die Lernenden wie beispielsweise ein Lehrlingslager, die Beteiligung an den Kosten für Schulmaterial und öffentlichen Verkehr und vieles mehr.