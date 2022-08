Wir – die Bassi Elektro AG

Seit 1918 planen und realisieren wir Stark- und Schwachstrominstallationen, erledigen Service-, Unterhalts- und Umbauarbeiten und bieten Lösungen aus den Bereichen ICT und KNX-Gebäudeautomation an.Seit 1918 planen und realisieren wir Stark- und Schwachstrominstallationen, erledigen Service-, Unterhalts- und Umbauarbeiten und bieten Lösungen aus den Bereichen ICT und KNX-Gebäudeautomation an.

An unserem Standort in Arosa beschäftigen wir 25 Mitarbeitende, davon 6 Lernende. Unsere Lernenden bilden wir zu Elektroinstallateur/innen, Montage-Elektriker/innen und Multimediaelektroniker/ innen aus und verstärken so unser Team laufend mit qualifiziertem Nachwuchs.

Zu unseren Kunden zählen öffentliche Auftraggebende, Gastronomie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe sowie private Haushalte. Sie kennen uns als zuverlässigen Elektro-Partner, schätzen unsere Erfahrung und unseren persönlichen Service.

Ein kleiner Einblick in unsere Tätigkeiten

Die wachsende Zahl an Elektroautos führt auch zu einem höheren Bedarf an Ladestationen. Gut, dass wir von der Bassi Elektro AG, Ihr Elektro-Partner vor Ort, uns damit auskennen