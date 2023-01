Die Valposchiavo setzt auf Wintertourismus ohne Schnee

Mittagszeit auf der Piazza Communale in Poschiavo. Der im Sommer so belebte Dorfplatz ist menschenleer. Die Patrizierhäuser, welche in der warmen Jahreszeit so pittoresk aussehen, haben zum Teil geschlossene Fensterläden. Ein dick eingemummtes Mädchen rennt quer über den Platz nach Hause. Essenszeit. Das Caffè Gelateria «Semadeni» ist geschlossen. Vor dem Restaurant des Hotels «Albrici» steht hingegen ein Schild: «Aperto». Es ist ruhig im Restaurant, obwohl überraschend viele Gäste speisen, überwiegend italienische Arbeiter und Einheimische. Aber auch Schweizerdeutsch ist im Raum zu hören.