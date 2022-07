Willkommener gesellschaftlicher Farbtupfer 

Es ist, als würde Cazis aus einem schwermütigen Dornröschenschlaf erwachen. Zumindest an diesem Donnerstagabend ist das so. Rund um das sichtlich bejahrte Gebäude mit der Aufschrift «Landwirtschaftliche Konsumgenossenschaft Heinzenberg» kehrt Leben ein. Das 1915 erbaute hohe Haus mit seinen markanten Rundbogenfenstern im Erdgeschoss wird zum Treffpunkt für all jene, die gemütlich zusammensitzen, sich austauschen und vielleicht auch noch einem spannenden Programmpunkt folgen möchten. Das Angebot besteht erst seit dem 8. April.