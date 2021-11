Willkommen in der Purpose Economy!

Anbieter begegnen diesen Anforderungen, indem sie ihren Unternehmenszweck ergründen und in einen breiteren Konsens stellen. Dieser sogenannte «Purpose» entspricht den Anforderungen der jungen Generationen im Absatz- und Arbeitsmarkt, lädt die Marke mit Bedeutung auf, dient der internen Mobilisierung – und verhilft zu Wettbewerbsvorteilen.

Wertvorstellungen gerecht werden

Genährt wird diese Erwartungshaltung durch die Wertvorstellungen der nachrückenden Generationen und ihren Wunsch, etwas Sinnstiftendes beizutragen. Die Millennials (1980-1999) verhalten sich bezüglich Nachhaltigkeit nicht immer widerspruchsfrei. Bei der Wahl ihrer Arbeitgeber und Anbieter sind sie aber zunehmend bereit, nachhaltige Kriterien stärker zu gewichten. So geben über 80 Prozent der Millennials an, dass sie Unternehmen bevorzugen, die einen positiven Beitrag zur Gesellschaft ausweisen – und dabei helfen, die Welt ein wenig besser zu machen. Die Basis für Kaufentscheidungen oder die Wahl von Arbeitgebern ist also immer weniger nur das reine Produkt- oder Jobangebot. Zusehends wichtiger wird die positive Wirkung von Unternehmen in ihrem gesellschaftlichen Umfeld.

Purpose als Orientierung gegen aussen

Ein Unternehmen soll aufzeigen, weshalb es existiert, welche Werte es vertritt, wie es mit Mitarbeitenden und Kunden umgeht und wie es seine Rolle in der Gesellschaft wahrnehmen will. Eine Studie über die Zukunftsfähigkeit von Marken weist die kommunizierte Haltung eines Unternehmens als Treiber für erfolgreiche Marken aus. Eine wirksame Positionierung erfolgt somit über die Inszenierung der Wertvorstellungen. Dies erleichtert es Kunden und künftigen Mitarbeitenden zu überprüfen, inwieweit die kommunizierten Werte mit den eigenen Erwartungen übereinstimmen. Im positiven Fall sind Konsumentinnen und Konsumenten bereit, diese Marke in ihr Portfolio aufzunehmen und eine innere Bindung zu dieser herzustellen – als Voraussetzung für ihre Treue und Weiterempfehlungsbereitschaft. Unternehmen können sich in der Purpose Economy mit ihrer Haltung folglich Wettbewerbsvorteile sichern.

Eine Energiequelle im Unternehmen

Die Bereitschaft, für die Kundschaft täglich die extra Meile zu gehen, entsteht aus einer inspirierenden Unternehmenskultur und einem über die Kerntätigkeit hinausführenden Unternehmenszweck. Dieser zeigt den Mitarbeitenden auf, wie sie Kundinnen und Kunden begeistern und für den Unterschied im Wettbewerb sorgen können. Gegen innen wirkt ein Purpose also als Sinnstifter, Wegweiser und Energiequelle. Denn in dem Masse, wie ein Purpose für die Belegschaft Sinn vermittelt, werden sie sich mit ihm identifizieren, ihr Verhalten daran ausrichten und diesen mit Leidenschaft verfolgen. Somit bietet ein Unternehmenszweck den Menschen Orientierung für eigenverantwortliches Handeln – was gerade in veränderungsreichen Zeiten an Bedeutung gewinnt.

Wertschöpfung und Wertegemeinschaften

Die Erarbeitung und Kommunikation eines Purpose-Leitsatzes erzeugt bei Konsumenten, Talenten im Arbeitsmarkt sowie bei bestehenden Mitarbeitenden positive Resonanz. So zeigt eine Studie von Ernst & Young bei Unternehmen, die sich mit ihren Werten und ihrem Daseinszweck vertieft auseinandersetzen, eine um über 40 Prozent höhere Wertschöpfung. Kein Wunder, sind die Anbieter bestrebt, ihre Marke mit ihrer positiven Haltung anzureichern und auszuweisen, was sie zu einer besseren Welt beitragen wollen.

In dem Masse, wie die tief verankerten Kultur- und Markenwerte von Unternehmen den Erwartungen von Kunden, Gesellschaft und Mitarbeitenden entsprechen, entwickeln diese ihre Kohäsionskräfte. Auf diese Weise entstehen Wertegemeinschaften um einen Unternehmenspurpose herum – als Voraussetzung für die Erzielung nachhaltiger Werte und Wettbewerbsvorteile.