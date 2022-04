Wie wird man eigentlich Diplomat?

Ende 2014 waren 5166 gültige diplomatische Pässe der Schweiz im Umlauf. Doch wie unterscheiden sich unsere roten «Büechli» und ein solcher Pass? Das ist gar nicht so einfach zusammenzufassen, da es auch immer auf die Gesetze verschiedener Länder ankommt. Ein paar spezielle Punkte haben wir für euch dennoch rausgesucht. In der Schweiz erhalten die Angehörigen des Diplomatischen Corps unter gewissen Umständen zum Beispiel abgabenfreie Kraftstoffe wie Benzin und Diesel. Eine Diplomatin darf übrigens auch nicht zu einem Gerichtstermin geladen werden. Es sei denn, es geht um die Klärung des Diplomatenstatus. Sowieso: Gegen einen Diplomaten darf in keinem Fall ein Strafverfahren durchgeführt werden. Ob die dem Diplomaten vorgeworfene Tat im Dienst oder in der Freizeit begangen wurde, spielt dabei keine Rolle.