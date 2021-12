Wie verhalte ich mich bei einem Einbruch?

Wird man Opfer eines Einbruchs, ist man natürlich zuerst einmal schockiert. «Doch sie sollten einen kühlen Kopf bewahren und vor allem sofort die Polizei unter der Nummer 117 kontaktieren», so Schuhmacher. Anzeige müsse keine erstattet werden. Ein Einbruchdiebstahl sei ein Offizialdelikt und werde deshalb von Amtes wegen verfolgt, sobald die Polizei davon Kenntnis habe. Schuhmacher betont, dass die Polizei Spuren suchen und sichern müsse: «Die Polizistin oder der Polizist wird sie detailliert befragen, denn alle Informationen über das Vorgehen der Täterschaft, den Tatort und die Tatzeit sind wichtige Elemente für die Fahndung.» Deshalb sei es so wichtig, dass der Tatort nicht aufgeräumt oder geputzt werde.

In welchen Regionen wird am häufigsten eingebrochen?

Einbrüche finden laut Schuhmacher überall statt. «Statistisch gesehen wird im Kanton Graubünden am meisten im Rheintal (von Maienfeld bis Thusis) sowie in den grösseren Wohngebieten in der unteren Surselva, in Davos oder im Oberengadin eingebrochen», so Schuhmacher. Aber auch in abgelegenen Talschaften komme es immer wieder zu solchen Delikten. Die Örtlichkeiten der Einbrüche seien dabei vielfältig. In Einfamilienhäuser, Wohnungen, Keller und Gewerbebetriebe mitten im Wohngebiet werde genauso eingebrochen wie in periphere Ferienhäuser oder Maiensässe.

Was, wenn man während des Einbruchs zu Hause ist?

Schuhmacher weist darauf hin, dass «selten ein Einbruch während der Anwesenheit des Hausherrn geschieht». Sollte dies trotzdem vorkommen und man ertappt die Einbrecherin oder den Einbrecher auf frischer Tat, sollte man ihn auf keinen Fall zurückhalten oder überwältigen: «Ziehen sie sich schnell zurück, schliessen sie sich ein und rufen sie sofort die Polizei.»

Welche Gegenstände stehlen Einbrecher am liebsten?

Einbrecher nehmen mit, was ihnen dargeboten wird. Das geht von Bargeld über Schmuck zu elektronischen Geräten bis hin zu Tresoren. Deshalb lohnt es sich auch bei einer einfachen Wohnung, sich Gedanken über den Einbruchschutz zu machen.