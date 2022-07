Wie Valendas zum Vorzeigedorf wurde

Nach jahrzehntelanger Stagnation nimmt die Bevölkerung von Valendas heute wieder zu, die Häuser und Plätze füllen sich mit Leben – der Ort gilt als Vorzeigeobjekt einer gelungenen Dorferneuerung. Doch was hat dazu geführt? Dieser Frage nimmt sich eine neue Ausstellung an, die seit Kurzem in der Scheune des geschichtsträchtigen Jooshuus in Valendas zugänglich ist.