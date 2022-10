«Wie soll in Zukunft die Ernährung für zehn Milliarden Menschen gesichert werden?»

«Der Landwirtschaftliche Klimagipfel Graubünden» ist Teil des auf zehn Jahre ausgelegten kantonalen Projekts «Klimaneutrale Landwirtschaft Graubünden», welches am 1. Januar 2021 mit 50 Pilotbetrieben sowie den beiden kantonseigenen Gutsbetrieben gestartet ist. Die ersten Schritte in der Pilotphase wurden gemacht und es konnten bereits einige Erfahrungen gesammelt werden. Das Ziel ist ambitioniert: Der Kanton Graubünden soll der erste Schweizer Kanton sein, der grossflächig Lebensmittel klimaneutral produziert. Bündner Bauern und Bäuerinnen wollen und sollen aus eigener Kraft klimaneutral werden. Das braucht nicht nur viel Mut und Unternehmungsgeist, sondern auch Kenntnis der vielen verschiedenen Möglichkeiten, Treibhausgase zu vermeiden. Die 50 Pilotbetriebe spiegeln die Vielfalt der Bündner Landwirtschaft wider und sollen zusammen mit den beiden kantonseigenen Gutsbetrieben Plantahof und Realta der Idee einer klimaneutralen Landwirtschaft zum Durchbruch verhelfen in dem sie verschiedene Lösungsansätze auf den Betrieben integrieren und sich entsprechendes Wissen aneignen. Diese Erfahrungen und das damit verbundene Knowhow sollen längerfristig in der Bündner Landwirtschaft verankert werden.