Wie Heilerin G. zu ihren Millionen kam

Begeistert sei seine damalige Frau von der Esoterik-Messe zurückgekehrt. So erinnerte sich der Ex-Ehemann später, als ihn die Staatsanwaltschaft befragte. Seine Frau hatte eine Familie, Freunde, Geld. Glücklich war Sandra Müller * trotzdem nicht. Sie habe an einer Midlife-Crisis gelitten, sagte ihr Ex-Mann. Offenbar fand sie an der Messe etwas, das ihrem Leben wieder Sinn einhauchen würde.