Wie dieses Paar nach 60 Jahren immer noch glücklich verheiratet ist

Nicht weit weg vom Skigebiet Pradaschier in Churwalden wohnen Mina und Maurus Camenisch mit ihrem Hund Timo in einem Mehrfamilienhaus. Die beiden sind inzwischen über 80-jährig. Das Paar feierte am 23. Januar ihre diamentene Hochzeit. Mina und Maurus haben in ihrer langen Beziehung schon einiges durchmachen müssen. Besonders, als die beiden das Schaffhauser Jugendzentrum in Churwalden, das heutige Pradotel, übernommen und gefühlt 24 Stunden zusammen gearbeitet haben, und so ihre Beziehung auf den Prüfstand gestellt wurde. Aber es hat ihrer Beziehung nicht geschadet. Es gibt wohl wenige Paare, die sich auch nach mittlerweile 62 Jahren Beziehung immer noch so verliebt anschauen, kaum die Finger voneinander lassen können und so gut harmonieren.